Turismo, Caramanna (FdI): Attenzione a overtourism

Roma, 21 nov. (askanews) – “L’Overtourism è da attenzionare ma questa parola a noi non piace. In pandemia e post pandemia abbiamo capito infatti l’importanza del turismo. Piuttosto pensare ai modelli di turismo, a come controllare i flussi e attrarre turismo più di qualità, destagionalizzando, Nel prossimo Seminario Internazionale sul Diritto del Turismo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo se ne affermerà il diritto e il bisogno di garantire accessibilità, mettendo al centro l’uomo. Per l’Italia siamo i primi ad immaginare una cabina regia che uniformi le norme, come ad esempio sul Codice unico nazionale. Inoltre stiamo lavorando sulle classificazioni. E la tassa di soggiorno deve essere la stessa ovunque”. Lo ha detto il Deputato Gianluca Caramanna, Responsabile Turismo di Fratelli D’Italia, a Largo Chigi, format di The Watcher Post.