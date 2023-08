Turismo: Caramanna (Fdi), 'con cin più tutele per affitti brevi in rete'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "In periodo di vacanze si moltiplicano, purtroppo, le truffe ai danni di chi sceglie le locazioni turistiche come forma di pernottamento. Per far fronte a questo problema, che non danneggia solo gli utenti finali ma l’intera categoria, il ministero del Turismo s...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "In periodo di vacanze si moltiplicano, purtroppo, le truffe ai danni di chi sceglie le locazioni turistiche come forma di pernottamento. Per far fronte a questo problema, che non danneggia solo gli utenti finali ma l’intera categoria, il ministero del Turismo sta lavorando a una riforma che metta ordine nel Far West delle locazioni turistiche con un ddl ad hoc: nel documento viene prevista l’assegnazione a ogni struttura di un codice identificativo nazionale (cin) che permette di garantire chi utilizza soprattutto la rete. Ogni alloggio sarà riconoscibile da questo codice che ne confermerà la presenza anche sul sito del ministero e il reale censimento. In questo modo, forniremo una sicurezza in più in uno dei settori strategici della nostra economia". Lo dichiara Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del dipartimento Turismo per il partito.