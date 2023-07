Turismo: Caramanna (Fdi), 'da Gualtieri scelta inaccettabile su aumento tassa di soggiorno'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "La decisione del sindaco di Roma Gualtieri e della sua giunta di aumentare la tassa di soggiorno è inaccettabile. In una fase di ripresa per il comparto, piegato da due anni di pandemia, Gualtieri ci regala l’ennesima perla. L’amministrazione Pd non può immaginare di fare cassa sulla pelle di un settore trainante per l’economia, guardando al turista sempre e solo come un 'pollo' da spennare. Ma soprattutto a oggi non abbiamo percezione del reinvestimento degli incassi della tassa di soggiorno nel potenziamento dei servizi per i turisti. Dobbiamo constatare come Gualtieri consideri il contributo unicamente come uno strumento per incassare più soldi. Ci opporremo all’ennesimo schiaffo contro il settore da parte di una giunta incapace di coglierne le potenzialità". Lo dichiara Gianluca Caramanna, deputato e responsabile nazionale del dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia.