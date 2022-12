Turismo, Centinaio (Lega): il Pnrr può aiutare

Roma, 14 dic. (askanews) - "Il Pnrr può aiutare lo sviluppo del settore turistico, ma non basta. Serve uno sforzo per creare una rete tra Governo, imprese e soprattutto le regioni che hanno la delega sul turismo. È importante continuare a promuovere le bellezze del nostro Paese all'estero perch...

Roma, 14 dic. (askanews) – “Il Pnrr può aiutare lo sviluppo del settore turistico, ma non basta. Serve uno sforzo per creare una rete tra Governo, imprese

e soprattutto le regioni che hanno la delega sul turismo. È importante continuare a promuovere le bellezze del nostro Paese all’estero perché solo così si può crescere. È sbagliato dare per scontato che i turisti vengano in Italia”, lo ha detto il Sen. Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“L’Italia è il Paese dei tanti turismi e dobbiamo essere sempre più bravi nel saperli intercettare tutti. Uno di questi è quello legato alla gastronomia che ha permesso di sviluppare la fortuna di diversi territori. Le produzioni di vini e prosecchi famosi in tutto il mondo, per esempio, hanno offerto la possibilità di

sviluppare uno specifico turismo basato esattamente su quel target. Le caratteristiche agroalimentari del nostro territorio sono risorse sempre più importanti per il nostro turismo, e non possiamo sottovalutarle”, ha concluso Centinaio.