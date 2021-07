Turismo, Covid trasloca online le vacanze italiane

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Il Covid ha inciso nel settore del turismo anche nel 'traslocare' online la governance e la gestione dei servizi turistici più tradizionali. Dalla prenotazione al soggiorno, fino agli aspetti burocratici, anche le piccole realtà italiane che valorizzano il territorio stanno infatti gestendo in forma digitale il rapporto con gli ospiti.

A intercettare il trend digitale delle vacanze italiane sono state Beddy e Scloby, due realtà parte del gruppo Zucchetti, che hanno annunciato di avere integrato le attività permettendo così una gestione completamente in cloud di Hotel, Bed & Breakfast, Residence, Agriturismi e Property.

Tecnologie digitali, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, blockchain e Big data, infatti, stanno modificando notevolmente la struttura dell’offerta e le dinamiche della domanda, sia per ridurre in tempo di pandemia i contatti tra le persone – grazie a check in e check out digitali, prenotazione dei servizi via App e pagamenti rigorosamente contactless – sia per migliorare l’efficienza della gestione riferiscono Scloby e il Pms Beddy.

E l'intreccio fra le due aziende é stato 'fatale' visto che la prima é proprietaria di una soluzione software multipiattaforma che sostituisce i registratori di cassa con tablet, smartphone o Pc, e l'altra é una innovativa piattaforma cloud che gestisce tutti i reparti dell’accoglienza e della vendita online di una struttura ricettiva. "Grazie all’integrazione dei due software, infatti, è possibile gestire in cloud l’intero soggiorno dei clienti: dalle prenotazioni delle camere al servizio al tavolo o al bar, fino agli addebiti in camera ed un checkout veloce ed intuitivo" sottolineano le due imprese tecnologiche.