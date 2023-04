Turismo e sostenibilità, scommessa per la Spagna e Tenerife

Roma, 29 apr. (askanews) – Turismo e sostenibilità: due valori che in Spagna vanno a braccetto. Ne è una prova l’evento “Ti Meriti la Spagna- esperienze sostenibili” che si è svolto a Roma e che ha sugellato la collaborazione tra l’Ente del Turismo e GreenMe per mostrare l’impegno della Spagna con la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche. Una partnership che nata a marzo 2023 con la campagna di comunicazione tra il magazine online numero 1 in Italia su tematiche ambientali e l’Ufficio Spagnolo del Turismo. Da sottolineare come dei 3,4 miliardi di euro dedicati al turismo del piano di sostenibilità, 1 milione e 858mila euro saranno destinati ai Piani di Sostenibilità Turistica della destinazione.

“La collaborazione con GreenMe, che è una delle pubblicazioni online più importanti dedicate alla natura e alla sostenibilità turistica – spiega Gonzalo Ceballos Direttore Ente Spagnolo del Turismo – è molto importante per noi, per comunicare quanto sia importante per la Spagna la sostenibilità del turismo dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Bisogna rendersi conto che in Spagna il turismo conta quasi per il 13% del Pil, come in Italia, e due milioni e mezzo di persone lavorano nel turismo. La sostenibilità sociale, il rispetto per la cultura, le comunità locali, le tradizioni, per un lavoro dignitoso con un salario dignitoso, che rispetti i diritti dei lavoratori, sono tanto importanti quanto i risultati economici delle imprese nel settore turistico”.

La Spagna è considerata un paradiso per gli innamorati del turismo gestito in modo sostenibile: 53 aree naturali dichiarate dall’Unesco Riserve della Biosfera, 44 spazi naturali accreditati con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, e poi le smart tourist destinations – ovvero le città a misura d’uomo pensate per il Pianeta.

“La Spagna da un punto di vista turistico sostenibile è assolutamente avanti, lo dicono anche i giovani. I giovani che combattono il clima estremo – spiega Christiana Ruggeri, giornalista Rai e scrittrice – ci insegnano come il turismo non possa essere solamente turismo, ma un nuovo concetto di economia: sostenibile, ecologica, viaggio, conoscenza, rispetto. La Spagna sta facendo davvero tanto e speriamo che questa partnership con il nostro Paese continui, in virtù anche di un’amicizia che c’è da sempre tra i due Paesi”.

Turismo di Tenerife è partner della campagna e ha presentato le iniziative per promuovere la gestione sostenibile del turismo nei propri territori. L’isola ha sviluppato diversi progetti nell’ambito della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. “Come sapete, Tenerife da tanto tempo sta lavorando nel promuovere lo sviluppo di questo progetto di azione per conformarsi all’agenda 2030: però non solo in questo, ma anche nell’agevolare e fornire al settore turistico le buone pratiche in questo ambito”, aggiunge Aida Cedrés Dìaz Direttrice Dipartimento di prodotto turistico Turismo Tenerife.