Turismo, Gattinoni acquista Robin Tour: “Progetto per evolverci”

Milano, 17 giu. (askanews) – Il Gruppo Gattinoni (Gattinoni & Co srl e Gattinoni Travel Network srl) ha siglato gli accordi relativi all’acquisto del 100% di Robintur Travel Group (Robintur Spa) da Coop Alleanza 3.0, una delle maggiori cooperative di consumatori del sistema Coop, con 2,28 milioni di soci. L’acquisizione di Robintur Travel Group comprende la capogruppo Robintur e le società controllate: BTExpert, EgoCentro, Conero Viaggi, Robintur Travel Partner, Via con Noi, Cherry For Fun e Orchidea Viaggi.

Il presidente del Gruppo, Franco Gattinoni, ha commentato l’operazione ad askanews.