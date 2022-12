Turismo, Jelinic (Enit): netta ripresa del settore nel 2022

Roma, 14 dic. (askanews) - "Stiamo tornando ad avere flussi turistici importanti, non come nel 2019 ma certamente c'è una buona ripresa come testimoniano i dati dell'ultimo ponte dell'Immacolata durante il quale si sono registrate punte che arrivano fino al 110% in più di visitatori rispetto al...

Roma, 14 dic. (askanews) – “Stiamo tornando ad avere flussi turistici importanti, non come nel 2019 ma certamente c’è una buona ripresa come testimoniano i dati dell’ultimo ponte dell’Immacolata durante il quale si sono

registrate punte che arrivano fino al 110% in più di visitatori rispetto all’anno scorso. Però c’è un dato importante che non possiamo sottovalutare: il 52% di turisti è straniero e questo ci deve spingere a migliorare sempre di più il pacchetto complessivo della nostra proposta turistica, in modo tale da renderla sempre più competitiva a livello internazionale”, ha detto Ivana Jelinic, Amministratore delegato di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Bisogna sfruttare e mettere a sistema tutti i componenti della rete turistica impegnati nel nostro Paese, dai mezzi di trasporto alle strutture ricettive, dalle amministrazioni alle associazioni territoriali. A causa di guerra e pandemia la tipologia del turismo sta cambiando. Questo dato ci sta spingendo a cambiare

anche le proposte perché questo nuovo turismo spende leggermente meno e preferisce visitare zone meno conosciute ma altrettanto belle e dobbiamo essere bravi nel cogliere questa opportunità”, ha concluso Jelinic.