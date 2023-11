Turismo: La Russa, 'perchè sia centrale davvero puntiamo su mosaico Italia nella sua interezza'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Non c'è una Regiona in Italia che non abbia delle incredibili meraviglie. ll difetto è stato fino ad ora non considerare a pieno che il mosaico Italia per poter essere un capolavoro, debba essere guardato per intero. Non si è visto mai un m...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Non c'è una Regiona in Italia che non abbia delle incredibili meraviglie. ll difetto è stato fino ad ora non considerare a pieno che il mosaico Italia per poter essere un capolavoro, debba essere guardato per intero. Non si è visto mai un mosaico che, preso a pezzettini, abbia la rilevanza che ha l'insieme… L'insieme del mosaico moltiplica le specificità delle sue parti. Non le sminuisce, anzi. E solo attraverso questa concezione, la speranza che il turismo sia davvero e finalmente centrale può diventare realtà. E devo dire, lo dico da presidente del Senato, quindi in maniera esterna ma obiettiva, che la scelta di questo governo di ripuntare dopo tanto tempo all'istituzione del ministero del Turismo, è stata una scelta vincente''. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando dal palco del Forum internazionale del turismo a Baveno.

La Russa si è poi rivolto alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè: ''Voglio innanzitutto congratularmi per la scelta suggestiva di questa location -ormai si dice così, non più luogo, fa più bello dire location- una delle tante meraviglie di questo lago, di questa Regione, di questa Nazione, che secondo me di piu' belle al mondo non ce n'è…''.

"Si è sempre discusso molto -ha sottolineato La Russa- sul fatto che l'Italia non sia mai riuscita a puntare veramente di più sul fatto di essere unica al mondo per attrazioni turistiche. Nella concretezza dei fatti non sempre alle premesse è venuta meno la realizzazione. In particolare, si può lamentare del passato che questo meraviglioso mosaico che è l'Italia con le sue bellezze naturali e città d'arte ognuno ha cercato di risaltare il proprio pezzetto… E come Regione, e come città…''.