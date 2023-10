Turismo: la Valle Aurina con il Graukäse premiata 'Miglior Evento Enogastronomico Italia'

Rimini, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – L’area vacanze Valle Aurina ha ricevuto il premio 'Migliore Evento Enogastronomico Italia 2023' alla VI edizione del premio Gist Food Travel Award al Ttg di Rimini. Un riconoscimento importante che premia gli sforzi di un territorio, e della sua gente, che ha fatto dell’eccellenza e della sostenibilità due capisaldi della sua filosofia nel campo del turismo; un premio come questo non solo celebra il successo delle comunità della Valle Aurina, ma serve anche a evidenziare l’importanza di preservare l’ambiente, valorizzare i prodotti locali e creare una connessione autentica tra i visitatori e la cultura gastronomica del territorio. Tutti valori che si esprimono all’ interno dei due eventi che vengono organizzati come il Festival del Formaggio e le Giornate del Graukäse.

Gist, Gruppo Italiano Stampa Turistica, ha scelto quest’anno come tema centrale 'Bontà del cibo, Bontà di propositi': un tema che riflette l’importanza di promuovere un turismo enogastronomico di alta qualità, non solo in termini di esperienza culinaria, ma anche in termini di impegno e sostenibilità. A rappresentare l’area vacanze Valle Aurina e a ritirare il premio come 'Miglior evento enogastronomico 2023' è stato Martin Pircher, anima e ambassador del Graukäse dell’Alto Adige, presidio Slow Food, un formaggio povero ottenuto senza l'aggiunta di caglio e considerato uno dei formaggi più magri, con meno del 2% di materia grassa sul residuo secco.

Il Graukäse ha radici antiche e ha una lunga tradizione nella regione alpina; è particolarmente associato alle regioni austriache del Tirolo e dell’Alta Austria, così come alle zone alpine del sud della Germania con una produzione prevalentemente artigianale e che varia a da una regione all’altra. "Sono molto emozionato di ricevere questo premio! Un riconoscimento che premia gli sforzi di una comunità che ha lavorato più di 20 anni per promuovere e valorizzare questo nostro prodotto così genuino, una conferma insomma del nostro impegno e della nostra tenacia. E’ stato un gioco di squadra dell’intera area vacanze della Valle Aurina, questo premio ci sprona a fare sempre meglio e a progettare con passione e consapevolezza il nostro futuro", afferma Martin Pircher.