Turismo, la visione dell'Africa de Il Diamante: viaggi e valori

Milano, 15 giu. (askanews) – “La nostra è un’Africa molto importante, perché è un’Africa che ha una tradizione di oltre 40 anni, un’Africa che oggi porta a complimento quello che è un lavoro incessante che abbiamo fatto in tutti questi anni per portare al mercato italiano un prodotto che fosse assolutamente in armonia con quella che è la destinazione, una destinazione che ha dei valori importantissimi dal punto di vista naturalistico, ha dei valori importantissimi dal punto di vista umano”. Lo ha detto ad askanews Marco Peci, direttore commerciale di Quality Gruop presentando le proposte africane del loro tour operator Il Diamante.

“Per noi – ha aggiunto – è molto importante collaborare con le popolazioni locali che abbiamo coinvolto in alcuni nostri progetti, che danno sostegno alla conservazione della natura e offrono formazione alla popolazione locale. Crediamo di offrire un prodotto assolutamente esclusivo ed unico sia sul mercato italiano sia sul mercato europeo”.

La programmazione del Il Diamante si prefigge di evidenziare sempre più i valori e la funzione che il continente africano ha nell’ambito dell’esperienza umana e quindi la necessità di valorizzarlo e salvaguardarlo attraverso la sensibilità verso l’ambiente, il legame con la popolazione locale, la sostenibilità del business, l’attenzione allo sviluppo culturale e sociale legato allo scambio con il turismo.