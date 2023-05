Turismo, l'anima wild della Sardegna in un soggiorno a 5 stelle

Narbolia (Oristano), 30 mag. (askanews) – La location è mozzafiato: una pineta riconosciuta “Sito di Interesse Comunitario” che degrada dolcemente prima nella tipica macchia mediterranea e poi in dune di sabbia bianchissima per affacciarsi infine su una lunghissima spiaggia lambita da acque azzurre, limpide e cristalline. E’ qui, avvolto nel cuore di quest’area incontaminata e ricchissima di biodiversità lungo la costa Ovest della Sardegna, che nasce Is Arenas Resort, il nuovo cinque stelle firmato dalla catena alberghiera Baja Hotels: 75 camere, un ristorante nel corpo centrale e un beach restaurant direttamente sul mare, tre bar, una piscina e un centro benessere con palestra per un soggiorno capace di coniugare natura, benessere e comfort. E per gli appassionati di golf, un campo di 18 buche tra i più spettacolari d’Europa.

“E’ una zona molto indicata secondo me per un soggiorno romantico – racconta ad askanews Marco Bongiovanni, amministratore delegato Baja Hotel -: c’è grande quiete, grande tranquillità, un’immersione nella natura che è straordinaria, perchè no il golf che è comunque un hatu importante per una struttura alberghiera, un mare splendido, 7 km di spiaggia semideserta o qualcosa del genere, cantine di vino da conoscere dove si producono cose meravigliose e entro un ora di macchina un sacco di cose da vedere”.

Il resort si trova infatti a 27 km da Oristano tra la penisola del Sinis, dove gli stagni popolati da colonie di fenicotteri rosa lasciano spazio ai suggestivi siti archeologici di Tharros, e il pittoresco borgo di S’Archittu, con le scogliere bianchissime di pietra calcarea che formano veri e propri monumenti modellati dall’erosione millenaria del vento e del mare. Un angolo di Sardegna poco conosciuto e proprio per questo ancora tutto da scoprire.

“La sfida – evidenzia ancora l’amministratore delegato di Baja Hotels – è quella di far diventare questa zona una meta turistica, quindi portare in questo luogo che è poco conosciuto le persone di tutto il mondo e farlo conoscere, farlo apprezzare come altre zone lo sono già”.

Il resort è commercializzato anche attraverso il DMC Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del Gruppo Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni altre esperienze sul territorio:

“Le aspettative ovviamente sono alte per quello che potenzialmente la location Is Arenas può offrire, per il territorio, per tutto quello che circonda questa struttura, e per il fatto che è un Baja Hotels – puntualizza Luca Battiflora, amministratore delegato Gastaldi Holidays -: è una novità, è il quarto albergo della catena, e ci affacciamo in una nuova area dell’isola della Sardegna con una storia alle spalle in Costa Smeralda che adesso vogliamo mettere a capitale in questa zona”.