Turismo, lo chic Trastevere Roma entra in collezione UNA Esperienze

Roma, 17 ott. (askanews) – Con il recente rebranding che ha segnato il passaggio da Gruppo UNA a UNA Italian Hospitality, la più grande catena alberghiera italiana ha compiuto un passo decisivo nel rafforzamento della propria identità nazionale, consolidando il suo posizionamento nel panorama dell’h tellerie. A completamento di questo processo evolutivo si inserisce anche il recente riposizionamento di una delle strutture di punta del polo alberghiero, Trastevere Roma – UNA Esperienze.

L’elegante hotel 4stelle situato nell’autentico e verace rione di Trastevere è passato dalla collezione upscale UNA Hotels alla collezione upper-upscale UNA Esperienze, come ci spiega Francesca Fiumanò, direttrice della struttura Trastevere Roma – UNA Esperienze:

“La nostra fortuna e la nostra ricchezza è il fatto di avere una location così unica e caratterizzante. Da quando sono qua sento molto questa cosa. Dico sempre: noi non siamo solamente una bella struttura a Roma, noi siamo una bella struttura all’interno di Trastevere e questo la rende unica, oltre che bella”, dice Fiumanò.

Il significativo cambio di brand coincide, inoltre, con l’affiliazione della struttura alla prestigiosa collezione Lifestyle di Preferred Hotels & Resorts, il brand di rappresentanza di hotel indipendenti più importante al mondo.

Ovviamente, fa notare Fiumanò, esistono tappe impossibili da trascurare a Roma, dal Colosseo a Fontana di Trevi. Tuttavia la Capitale non deve soltanto essere visitata, ma scoperta e vissuta attraverso i cinque sensi: vista, udito, gusto, olfatto e tatto diventano strumenti di racconto e connessione con le realtà autentiche del territorio, coinvolgendo artisti, artigiani e narratori contemporanei che lo vivono ogni giorno in prima persona.

“Quindi per chi effettivamente ricerca un’esperienza più unica, più autentica e soprattutto non così blasonata, nel senso che ti dia veramente l’impressione di essere entrato in un territorio ancora da scoprire, ecco che qui nasce l’idea di Trastevere, come concept”, aggiunge la direttrice.