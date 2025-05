Turismo, Lorenzo Giannuzzi: responsabilità sociale e comunità

Milano, 5 mag. (askanews) – Un modello di turismo che guarda anche ai temi della responsabilità sociale e dell’attenzione ai territori. Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale di Forte Village, uno dei più celebri resort della Sardegna, dopo decenni di esperienza nel settore dell’hotellerie, continua a cercare un nuovo paradigma dell’ospitalità.

“La mia filosofia sin dagli inizi della carriera – ci ha spiegato Giannuzzi – è sempre stata quella di anticipare i bisogni e i desideri degli ospiti, creando strutture che non fossero non solo luoghi di eccellenza, ma anche dei veri propri modelli di innovazione. Ho sempre lavorato per costruire i trend e anticiparli, piuttosto che seguirli, e continuo a farlo a Forte Villaggi, a Palazzo Fiuggi e a Palazzo Doglio. La responsabilità sociale è al centro del nostro modello. Crediamo che l’ospitalità non ci misuri solo con la qualità del soggiorno ma anche con la capacità di restituire valore concreto ai territori che ci accolgono. Al Forte Village, ad esempio, più del 90 % del personale proviene dalla comunità locale”.

Tra le iniziative promosse dal gruppo anche quelle legate alla salute. “Il progetto del Camper per la prevenzione – ha aggiunto Giannuzzi – rappresenta uno tra i progetti più significativi del nostro impegno sociale. Grazie a una raccolta di fondi di circa 350mila euro, promossa con il comitato solidale a Sardegna in Rosa, con il contributo di numerosi partner e cittadini, abbiamo acquistato un ambulatorio medico mobile. Il 12 maggio verrà donato al gruppo Abbracciamo un sogno che si occuperà della gestione e porterà i servizi di prevenzione sanitaria gratuito fino alle comunità più isolate della Sardegna”.

Anche questi sono aspetti di un sistema del turismo che guarda alla società con un atteggiamento diverso e con una più forte consapevolezza.