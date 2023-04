Turismo, Luigi Magnani nuovo general manager del The Sense Experience Resort

Roma, 26 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Si aggiunge una nuova importante figura al The Sense Experience Resort: il General Manager, che sarà Luigi Magnani, esperto di Sviluppo e Strategia di strutture di lusso, con esperienze lavorative importanti sia nello stesso territorio che all’estero.

Si aggiunge al Duty Manager: due figure complementari e preziose, per una struttura che è articolata e ricca di sfaccettature. Con lui la squadra si amplia e si pone nuove sfide e obiettivi: dalla versione informale del ristorante fine dining Eaté per il pranzo, a diversi servizi che intensificano le emozioni esperienziali, come l’Orto Botanico con percorsi sensoriali, lo Yoga al tramonto, il programma Vip in Suite.

The Sense Experience Resort, incastonato in un parco secolare e affacciato sulla spiaggia di Follonica, è una struttura che punta sulle emozioni, sul risveglio dei cinque sensi, sulla ricerca dell’eccellenza dei servizi contemporaneamente alla connessione con la natura. L’ospite è messo al primo posto, e messo nelle condizioni di esperire l’ambiente circostante in modo immersivo e intenso. Dal suo lancio sul mercato nel 2020, The Sense è cresciuto molto andando a posizionarsi come struttura di riferimento per il turismo luxury in Maremma. Ed è pronto per ampliare servizi ed esperienze.