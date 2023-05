Turismo, Manzi (PD): "Il turismo sia a servizio della cultura"

Roma, 17 mag. (askanews) – “Se da una parte è vero che dobbiamo provare a spostare il turismo di massa anche verso altre località, dall’altra dobbiamo

stare attenti a non snaturare le particolarità dei borghi italiani che hanno nelle loro caratteristiche emozionali i loro punti di forza. In questa ottica immagino un turismo a servizio della cultura anche grazie alla valorizzazione non solo del patrimonio pubblico ma anche di quello privato. Il modello culturale in grado di costruire rete sul territorio è un sistema che funziona e che permette davvero uno sviluppo sostenibile del turismo che diventa anche di qualità”, lo ha detto l’On. Irene Manzi, Capogruppo Partito Democratico in Commissione Cultura, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher

Post. “Alcune aree del nostro paese sono vittime di un processo di desertificazione culturale, in questo senso dobbiamo promuovere degli investimenti mirati perché la cultura è un fattore significativo per la nostra economia, si parla del 12,7% del PIL. Per questo servono investimenti e visione per crescere”, ha concluso Manzi.