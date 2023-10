Turismo: Mazzali, 'in primi 8 mesi 2023 presenze in Lombardia salgono +12% rispetto a 2019'

Turismo: Mazzali, 'in primi 8 mesi 2023 presenze in Lombardia salgono +1...

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Nel corso del Ttg Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo, l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha condiviso con la stampa e con gli operatori il bilancio molto positivo dei dati turistici 2023.

"In un contesto nazionale di crescita della stagione turistica 2023 rispetto all'anno precedente, che però non raggiunge ancora i numeri record del 2019, Regione Lombardia, invece, raggiunge e supera, ormai da parecchi mesi, i livelli pre-pandemia – ha spiegato Mazzali-. Se a livello nazionale, rispetto al 2019, si registra ancora – 5,9% per gli arrivi e – 5,6% per le presenze, Regione Lombardia registra per il periodo gennaio-agosto 2023 sia un aumento degli arrivi totali, con 50 mila persone in più rispetto al medesimo periodo del 2019, sia un consistente aumento del principale indicatore, ossia le presenze che crescono del 12%".

Nel territorio regionale, nei primi 8 mesi del 2023 si sono registrati 34.504.060 pernottamenti rispetto ai 30.858.786 riferiti allo stesso periodo del 2019: "È un trend di crescita sorprendente, in particolare per i volumi: +3.645.274 notti trascorse nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere regionali e, di conseguenza, per l'impatto positivo che genera per l'economia regionale", ha evidenziato Mazzali.

Mazzali ha sottolineato, quindi, come questo trend sia anche la diretta conseguenza delle azioni di promozione progettate e messo in atto a partire dal suo insediamento grazie all'attenzione rivolta al mercato estero: "Una strategia che trova conferma nei flussi: gli arrivi di turisti stranieri compensano la flessione di turisti italiani, l'aumento delle presenze deriva per 3,2 milioni da pernottamenti di turisti esteri", ha aggiunto.

L'assessore ha ricordato inoltre come "l'attenzione al mercato estero sia uno dei pilastri della nuova strategia di promozione". A questo fine, nel corso di Ttg, l'assessore ha attivato contatti con buyer esteri ed ha incontrato delegazioni istituzionali per discutere l'organizzazione degli eventi promozionali che si realizzeranno negli ultimi mesi del 2023 e in tutto il 2024. E ha infine enfatizzato "la tendenza estremamente positiva del livello di gradimento turistico della Lombardia, analizzato attraverso l'esame delle tracce digitali". Per il 2023 sono state analizzai 600 mila contenuti digitali da cui è emerso un gradimento di livello molto alto (85,5/100) superiore al livello di gradimento della destinazione nazionale.

"La conferma dell'apprezzamento dei turismi della Lombardia si trova anche nella classifica della destinazione con la miglior reputazione, diffusa in occasione di Ttg nell'ambito del 'Premio Italia Destinazione Digitale' che ha indicato la Lombardia come destinazione con il migliore rapporto tra il livello di soddisfazione e popolarità turistica nell'ambito dell'area Nord-Italia", ha chiuso Mazzali.