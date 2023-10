Turismo: Meloni, 'c'è 'fame' di Italia, lavoriamo per rispondere a domanda'**

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Non avreste potuto scegliere luogo migliore della Sicilia per celebrare questa manifestazione e parlare di tutto ciò che da sempre rende l’Italia ammirata e apprezzata nel mondo. La Sicilia è un eccesso di bellezza, ogni scorcio dell’Isola c...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Non avreste potuto scegliere luogo migliore della Sicilia per celebrare questa manifestazione e parlare di tutto ciò che da sempre rende l’Italia ammirata e apprezzata nel mondo. La Sicilia è un eccesso di bellezza, ogni scorcio dell’Isola custodisce tesori da scoprire, vivere e far conoscere nel mondo. Brucoli è uno di questi gioielli. Le sue grotte naturali, la sua antichissima tradizione religiosa, lo splendore del suo castello aragonese, le bellissime spiagge della Costa Saracena ci ricordano di quanto l’Italia sia meravigliosa in ogni suo angolo. Siamo la Nazione che più di ogni altra racchiude l’idea di bellezza paesaggistica, artistica, narrativa, espressiva; tutto il mondo lo sa, ci ama per questo e per questo vuole comprare italiano, conoscere la nostra storia, trascorrere qui le vacanze e ammirare le nostre bellezze. E noi dobbiamo lavorare per soddisfare, sempre meglio, questa domanda d’Italia". Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio destinato all'evento 'L’Italia, le radici della bellezza' organizzato dal Gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati a Brucoli, in provincia di Siracusa.

"Troppo spesso in passato non c’è stata piena consapevolezza delle nostre potenzialità. Spesso la bellezza in cui siamo immersi è stata data per scontata, e non si è lavorato abbastanza per prendersene cura e renderla un volano dal punto di vista economico. Valorizzare il nostro patrimonio ha una triplice funzione: contribuire al nostro benessere economico, costruire il nostro immaginario, aumentare il senso di appartenenza nazionale. Questa è la visione che ispira l’impegno del Governo e che ha prodotto in questi mesi grandi risultati", rivendica la premier.