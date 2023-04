Home > Askanews > Turismo, Meyer (Atout France): via a campagna Explore France Turismo, Meyer (Atout France): via a campagna Explore France

Roma, 19 apr. (askanews) – “L’anno scorso abbiamo fatto una campagna di comunicazione sulla Francia in grande scala. La ripetiamo quest’anno come Atout France, con Air France-KLM e con più di 40 partner privati. La campagna è online e sui social ma in alcune città ci sono anche affissioni. In questa campagna parliamo di un turismo più sostenibile e responsabile”. Lo ha annunciato il direttore di Atout France per Italia, Grecia e Svizzera, Frederic Meyer, in occasione di un evento associato alle celebrazioni per i 60 anni dei collegamenti aerei di Air France tra Napoli e Parigi.

