Turismo, Napoli e Sud Italia spingono stagione record per Spagna

Napoli, 14 mar. (askanews) – Dopo una stagione da record nel 2024 di turisti italiani in Spagna, il 2025 ha delle prospettive ancora di crescita, in modo particolare nel Sud Italia. Complice del successo delle mete della Penisola iberica anche i collegamenti aerei diretti. Solo con Napoli le rotte sono 13.

“Per noi questa è una destinazione, un luogo, un mercato importantissimo dell’Italia. Più di 5,5 milioni di italiani hanno visitato la Spagna l’anno scorso, nel 2024 segnando +12% dell’anno precedente ed è uno dei mercati dove il collegamento aereo è in crescita. Questo mese di marzo c’è il 15% in più del collegamento aereo tra Spagna e Italia – ha affermato Gonzalo Ceballos, consigliere Turismo Ambasciata di Spagna in Italia – Napoli è un luogo dove noi pensiamo che si possa avere una crescita importante”.

Meta facilmente da raggiungere dall’Italia e, da Napoli in particolare, è la Costa Blanca, famosa per il suo clima mite, gli oltre 200 chilometri di coste e 69 spiagge che hanno ottenuto la Bandiera blu. Il nuovo collegamento operato da easyJet mette a disposizione 30mila posti tra Napoli e Alicante, con una frequenza di due voli settimanali sia per la stagione invernale che per quella estiva. “Il mercato italiano è molto importante per il turismo della Costa Blanca – ha spiegato Josè Francisco Mancebo direttore ente del Turismo Costa Blanca – In Costa Blanca c’è la provincia di Alicante e ha tutto per piacere agli italiani: cultura, gastronomia, spiagge, montagne, così speriamo che verranno tutti in Costa Blanca”.

Il 2025 riserva tante occasioni di crescita per il territorio spagnolo. “Vogliamo presentare quegli eventi particolari che rappresentano un’opportunità, anzi una motivazione in più, per visitare il nostro Paese – ha detto Arturo Escudero ente spagnolo del Turismo di Roma – Tra queste presentiamo Alicante, che è la capitale gastronomica della Spagna per il 2025 e questo è importante perché ad Alicante sono previste tante iniziative soprattutto per quanto riguarda il riso, ma non solo, presentiamo anche come novità, la Catalogna, che è regione mondiale della gastronomia, quindi, sono previsti tanti eventi che riguardano, appunto, la gastronomia catalana, ma c’è anche spazio per l’enoturismo perché Carinena, nella provincia di Saragozza, è la città europea del vino nel 2025. Infine – ha concluso – c’è anche la città di Segovia, molto vicino Madrid in Castiglia Leon, che è città europea dello Sport 2025”. Una nazione per tutti i gusti e per tutte le tasche anche grazie alle diverse imprese alberghiere e ai numerosi alloggi turistici.