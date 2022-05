Turismo, nasce in Italia “HOMèL”: il mix tra home e hotel

Roma, 24 mag. (askanews) – Un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici recuperati, “green” e dotati di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Nasce il concetto di HOMèL, un mix tra home e hotel, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo, progettato da Oriana suites.

L’inaugurazione del progetto è avvenuta a Torino, con la riqualificazione del palazzo edificato dalla famiglia aristocratica Costa Carrù nel 1769.

Domenico D’Oriano, co-founder Oriana HOMèL: “Una nuova categoria per il turismo italiano, facilmente replicabile anche a livello internazionale che offre confort, possibilità di soggiornare in edificio storico in centro città, velocità di prenotazione, assistenza 24 ore, continua innovazione e ricerca e soprattutto mete sempre al centro il turista”.