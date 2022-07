Turismo, Pamio (AdR): mercato in ripresa

Roma, 13 lug. (askanews) – “Durante la pandemia il settore aeroportuale in Italia ha potuto usufruire degli ammortizzatori sociali messi in campo dal

governo, tutelando i posti di lavoro e non facendosi spiazzare dalla ripresa del traffico che è stata più repentina rispetto

alle previsioni”. Lo ha dichiarato Veronica Pamio, Vice President External Relations di Aeroporti di Roma, intervenendo questa

mattina nella puntata di Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Il governo – ha aggiunto – ha fatto un buon lavoro evitando le situazioni di stallo che si stanno registrando in questi giorni

in diversi scali europei che non riescono a gestire la domanda molto alta. Il turismo è in ripresa nonostante la mancanza dei

flussi di passeggeri provenienti da Russia, Cina e diversi Paesi asiatici. Avvertiamo una grande voglia di viaggiare e come hub

cerchiamo di assecondarla. Siamo stati contenti – ha concluso – di aver inaugurato da poco il primo volo intercontinentale di

Qantas verso l’Australia con un collegamento no stop tra Roma e Perth”.