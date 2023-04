Turismo, Pecoraro: flussi senza controllo saranno emergenza

Roma, 28 apr. (askanews) – “Località che affogano sotto orde di selfisti e aree bellissime interne non valorizzate. Ecco un tema che il parlamento deve

affrontare perché il turismo è una grande parte dell’economia nazionale . Ormai anche la stampa straniera lancia allarme overtourism in Italia. Da Portofino a Capri, da venezia alle 5Terre fino a Roma,Napoli, Firenze il tema dei flussi incontrollati rischiano di diventare emergenza e danneggiare il

turismo “lo afferma in un appello al parlamento Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, già ministro e da anni docente nelle lauree magistrali di turismo di Milano Bicocca e Roma Tor vergata e nelle triennali della federico II di Napoli e aggiunge ” la polemica su una pubblicità certamente criticabile ci distrae dal tema dei flussi incontrollati che necessitano di una sfida Ecodigital, ovvero azioni per garantire la sostenibilità ambientale e l’uso degli strumenti digitali per favorire alcuni arrivi e scoraggiarne altri come fanno da tempo importanti realtà europee e mondiali . Occorre agire prima che si creino danni .”