Turismo, Pecoraro Scanio: basta flussi incontrollati

Roma, 29 mag. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, docente nelle lauree magistrali di turismo dì Milano Bicocca, Roma TorVergata e Napoli Federico ll dall’anfiteatro campano di Santa Maria Capua vetere rilancia un appello a governo e parlamento: ” l’Italia ha zone di overtourism che affogano sotto flussi turistici abnormi come le cinque Terre o Venezia e aree come l ‘Anfiteatro Campano nella città di Spartaco e anche tanti Borghi ,soprattutto in aree interne , scarsamente valorizzati e poco visitati. Occorre investire sul turismo sostenibile e diffuso per diffondere benessere e anche come contrasto allo spopolamento e prevenzione del dissesto idrogeologico. Oggi serve una svolta Ecodigital per garantire sostenibilità ambientale e uso degli strumenti digitali per regolare i flussi turistici e migliorare sia la fruizione per i turisti che la vivibilità per i residenti e la redditività per lavoratori e imprese ” Alfonso Pecoraro Scanio ha quindi rilanciato con il consigliere comunale di Santa Maria Capua vetere Raffaele Aveta i progetti per il riconoscimento della via Appia a patrimonio Unesco che la candidatura della città a capitale italiana della cultura come strumenti per rilanciare un turismo di qualità”.