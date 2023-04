Turismo, Pellegrino (Bluvacanze): valorizzare processi interni

Roma, 3 apr. (askanews) – “Il Gruppo Bluvacanze ha deciso di affrontare questo momento di ripartenza e di rinnovato entusiasmo nel settore turistico attraverso la valorizzazione dei processi interni. Creando un grande investimento su due direttrici: la digitalizzazione e l’esperienza digitale del cliente, anche integrata, in un modello ibrido con valore aggiunto del face to face con i nostri agenti ma anche attraverso un processo di internazionalizzazione, che significa presenza fisica all’estero con nostri uffici, ed abbiamo una pipelane di 9 aperture entro giugno, e la valorizzazione del patrimonio italiano per l’incoming”.

Così Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, intervenendo su Innovazione e Made in Italy nell’ambito dell’evento promosso da Angi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.