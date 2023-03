Turismo radici, Ricciardi: riforme fiscali per aiutare operatori

Roma, 16 mar. (askanews) – “Importante intanto ridare centralità ai territori della partenza che non sono toccati dal flusso turistico, le aree interne, i piccoli comuni, la provincia italiana, dalla quale è partita l’emigrazione nei secoli passati. E credo che tutto questo bisogna farlo, bisogna aumentare le risorse in dotazione, bisogna anche pensare, da un lato a delle riforme fiscali che consentano agli operatori, a chi investe, di poterlo fare agevolemente, anche le start-up. E dall’altro lato immaginare anche un bollino di qualità del turismo delle radici”: lo ha affermato dad askanews Toni Ricciardi, deputato Pd eletto all’estero, a margine della presentazione nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati del libro “Scoprirsi italiani – I viaggi delle radici in Italia” di Marina Gabrieli, Riccardo Giumelli, Delfina Licata e Giuseppe Sommario, patrocinato dal Maeci.

“Il turismo non è un elemento che si improvvisa. Serve qualità e serve una standardizzazione dei servizi che puoi offrire a coloro che vengono”, ha aggiunto.