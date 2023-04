Turismo, Santanchè: siamo i migliori, ma non a promuovere Italia

Milano, 20 apr. (askanews) – “Siamo i primi, siamo i più bravi, ma non siamo mai stati bravi a promuoverci. Non era mai stato fatto un video davvero sull’Italia e ci doveva essere”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenendo alla presentazione della campagna di promozione internazionale del nostro Paese come meta turistica, Italia Open to Meraviglia, realizzata con Enit.