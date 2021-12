Turismo: Serracchiani-Bonomo (Pd), 'serve strategia per sostenere settore'

Roma, 28 dic (Adnkronos) – "Il turismo è un settore essenziale per la nostra economia. Ed è un settore che ha sofferto e sta soffrendo in modo drammatico la crisi scoppiata con la pandemia. Per questo va sostenuto con particolare attenzione: sono in gioco molte attività e migliaia di posti di lavoro".

Lo dicono la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani e la deputata Francesca Bonomo della commissione Attività produttive.

"Avevamo sollecitato già il governo nel corso di un question time rivolto al ministro Garavaglia per fare una accurata analisi su come la crisi ha colpito le diverse imprese e per convocare un tavolo permanente al ministero del Turismo dove poter confrontarsi per una strategia in grado di definire un’efficace programmazione", spiegano le parlamentari del Pd.

"Per questo continueremo a lavorare alla Camera per una mozione che affronti questi temi e presenteremo un ordine del giorno che impegni il governo a sostenere il settore del turismo con gli strumenti e le risorse più adeguati”, aggiungono.