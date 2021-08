Turismo: Sicilia, Mangia's Resorts e Rds rilanciano la Resident Radio

Palermo, 10 ago. (Adnkronos) – Mangia's Resorts, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi S.p.A.- la prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà nel 2019 e seconda catena italiana specializzata in località di mare (Sun & Beach1 Destinations), insignita del premio Booking Traveller Review Awards 2021 – insieme con RDS 100% Grandi Successi, oggi la principale radio italiana di flusso, rilancia la Resident Radio: un mese di dirette radiofoniche e televisive dal Mangia's Pollina Premium Resort nei pressi di Cefalù, una delle mete turistiche più ricercate e suggestive della Sicilia.

Il format della Resident Radio, ancora vivo nei ricordi di milioni di italiani, per l’occasione si presenta rinnovato, connesso con i social media Mangia's e Rds 100% Grandi Successi e arricchito con esperienze speciali e momenti di animazione che saranno svolti ogni giorno ed ogni weekend live dal Resort, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.

L’avvio delle dirette coinciderà con la festività simbolo dell’estate, il Ferragosto; dal 15 agosto al 12 settembre gli speaker Filippo Ferraro, Giuditta Arecco e Renzo di Falco, voci iconiche di Rds, trasmetteranno live dal Mangia's Pollina Premium Resort, via radio, web e tv, raccontando le loro esperienze e dando la possibilità agli ascoltatori e ospiti del resort di partecipare ad esclusivi aperitivi e dj set nelle incantevoli terrazze vista Isole Eolie del Pollina Premium Resort.

L’iniziativa rientra nella strategia di posizionamento premium del brand Mangia's Resorts, che in pochi mesi ha già registrato una crescita record del +203% dei ricavi diretti camera rispetto al periodo pre-covid 2019 e che ha visto il tutto esaurito all’avvio della stagione estiva 2021. “Con questa iniziativa desideriamo insieme a RDS trasmettere il valore del ritorno alla vita e al divertimento nello spirito pieno dell’estate, periodo per eccellenza dedicato alle vacanze e al relax che realizziamo con una proposta di alta gamma all’interno dei nostri resorts nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, tema che per noi rappresenta una priorità assoluta”, ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Mangia's Resorts.