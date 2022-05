Turismo sostenibile, Abete: un Master per accrescere competenze

Roma, 6 mag. (askanews) – “Questo Master intende coniugare insieme una crescita di competenze sul piano dell’offerta culturale, sul piano della domanda turistica, sul piano della realizzazione di questa sinergia all’interno di un territorio, con una forte attenzione alla sostenibilità sia economica che ambientale e sociale. Si rivolge a tutti i potenziali interessati ma in particolare si pone l’obiettivo di sollecitare la partecipazione di persone che vivono in queste aree geografiche, in questo caso Lazio e Umbria, e che vogliono continuare a lavorare nella propria realtà portando un contributo per lo sviluppo del territorio tramite le competenze che possono assumere partecipando al Master”.

Lo ha detto il presidente di Luiss Business School Luigi Abete a margine della presentazione a Villa Blanc del Master in Management delle Imprese Culturali e Creative – Major in Turismo Sostenibile, Strategie e tecniche di destination management per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori realizzato da Luiss Business School in collaborazione con l’Accademia Intrecci.