Turismo: Trento 'alza lo sguardo' e lancia il suo city brand

Milano, 18 mag. (askanews) – Una città proiettata verso l’alto, questo suggerisce il logo: il toponimo sovrastato da una simbolica sequenza di gradini in ascesa e un invito inequivocabile: “Alza lo sguardo”. Così Trento si propone nel suoo city-brand, un nuovo marchio che attrae chi lo guarda e lo proietta idealmente verso la montagna, l’orizzonte e il futuro.

Presentato dall’Azienda per il Turismo, il nuovo city-brand di Trento segna anche un cambio di passo nella strategia di promozione turistica della città. “Il cambio di passo consiste nella volontà dell’azienda di lavorare sul prodotto, sullo sviluppo del territorio, e mettere da parte quello che è stato fino ad oggi lavoro sulla comunicazione in senso lato – dice Matteo Agnolin, direttore ApT Trento – Con questa operazione intendiamo rafforzare l’identità del capoluogo trasformandolo in una meta di viaggio in senso lato, un luogo capace di fungere da traino per le iniziative culturali, naturalistiche e sportive dell’intero territorio. Insomma, una vera propria iniziativa di city branding”.

Il nuovo marchio però non si riduce solo in una operazione grafica. L’obiettivo complessivo dell’iniziativa,oltre quello di incrementare l’attrattività, è di creare valore nella percezione dei turisti, degli investitori e anche dei cittadini. “Trento ha il suo nuovo brand. O meglio: ‘ha il suo brand’. Perché, dopo il percorso fatto con il nuovo piano di politica turistica, è proprio uno dei pilastri su cui poggiare tutta la strategia gli obiettivi che ci siamo dati per i prossimi 10 anni – conferma Elisabetta Bozzarelli, assessora al Tursimo del Comune di Trento – E’ una Tento organizzata, plurale, contemporanea e sorprendente. E’ questa l’esperienza che fanno tutti i turisti che vengono a visitarci. Ma è anche l’esperienza di chi vive in città. Il piano di politica turistica ci dice che il turismo è un servizio in primis nel prendersi cura della comunità e dei suoi abitanti. E questa è Trento, che sa organizzarsi e sa sorprendere. Questo brand racconta con la forma grafica, e soprattutto con il suo pay-off, ‘Trento alza lo sguardo’, la sua dimensione, la sua aspirazione, e quello che siamo”.

Il logo si accompagna anche all’introduzione di un nuovo carattere tipografico, l’Atesina. Nelle forme i tratti squadrati del gotico si fondono con quelli morbidi del romanico, mentre le tinte scure si schiariscono lettera dopo lettera. Nel logo una linea ascendente poi evoca l’architettura della città, si sviluppa come una scala, e unendo le due “t”, rimarca il connubio con la montagna.