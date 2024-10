Turismo: Ttg 2024, al via domani a Rimini 61ma edizione con 2.700 espositori e 1.000 buyer

Roma, 8 ott. (Labitalia) – Il mondo del turismo si dà appuntamento a Rimini. Parte infatti domani, nei padiglioni della fiera di Rimini, la 61ma edizione di Ttg Travel Experience organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), in concomitanza con InOut|The Contract Community, l’appuntamento dedicato all’intera community dell’indoor e dell’outdoor per l’accoglienza turistica. Con 2.700 brand espositori, 55 start-up e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi, il quartiere fieristico di Rimini è pronto ad accogliere la più ampia offerta turistica italiana con le 20 Regioni e più di 66 destinazioni estere (11 in più rispetto all’edizione 2023), a conferma che Ttg è la più grande manifestazione nazionale per la promozione del turismo mondiale.

Ttg Travel Experience e InOut|The Contract Community saranno inaugurate ufficialmente alle ore 12 nella Main Arena (Hall Sud). Alla cerimonia di apertura, moderata dal giornalista Claudio Calì, interverranno Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Pier Ezhaya, presidente di Astoi-Confindustria Viaggi, Franco Gattinoni, presidente di Fto-Federazione Turismo Organizzato, Flavio Ghiringhelli, presidente di Ibar-Italian Board Airline Representatives, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Gian Marco Centinaio, vicepresidente Senato della Repubblica, e Daniela Santanchè, ministro per il Turismo.

'Veritas' è il tema portante dell’edizione di quest’anno, un vero e proprio monito per il settore turistico, che oggi più che mai ha l’esigenza di basarsi su racconti veritieri dei territori, dati di tendenza certi, analisi di mercato scientificamente comprovabili.

Spiega Gloria Armiri a capo della divisione Travel & Tourism di Ieg: “Saranno oltre 200 gli eventi organizzati nelle nove arene della fiera con più di 250 voci autorevoli del settore, che per tre giorni affronteranno i temi attuali che attraversano tutta l’industria turistica, dalle nuove tendenze dell’hospitality, alla leadership femminile nel mondo del lavoro fino all’inclusione sociale, dalle neuroscienze per il settore, fino all’impatto del cambiamento climatico sul turismo”.

Tra gli obiettivi principali, quello di offrire l’opportunità di intercettare i nuovi trend del settore, esplorare nuovi format turistici e fornire ai professionisti strumenti, idee e occasioni di confronto per ampliare il proprio business. Grazie all’analisi condotta dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, in anteprima saranno presentati in fiera i dati sul mercato dei viaggi nel 2024, suddivisi secondo diversi ambiti: ospitalità, mobilità, turismo organizzato ed esperienze outdoor. Uno sguardo sul futuro sarà offerto da Travel&Hospitality Vision +25 by Ttg, in grado di rivelare i segnali che orienteranno le scelte del mercato turistico nei prossimi tre anni.

Un’importante novità, infine, riguarda InOut|The Contract Community: in fiera sarà assegnato per la prima volta l’Adi InOut Hospitality Design Award, il riconoscimento in collaborazione con Adi – Associazione per il disegno industriale che premierà i migliori progetti dedicati all’hospitality.