Turismo, Vannini Scatoli: FS TTI soluzione nuova

Roma, 22 gen. (askanews) – “Il trasferimento su un treno ordinario è un trasferimento di passeggeri che vogliono raggiungere una meta. Al contrario, FS Treni Turistici Italiani propone una soluzione nuova al turismo, dove entra prepontemente anche per Ferrovie dello Stato. Il turismo è un tema largo e ampio. Scegliere ad esempio questo treno, Roma-Calalzo-Cortina, per un turista italiano significa, salendo sul treno, provare una emozione, una esperienza, il sogno di un trasferimento con insieme una serie di offerte. Viaggiando di notte su un treno rinnovato, con una sala ristorante con un servizio di eccellenza, usufruendo di due intere giornate a Cortina, arrivando la mattina presto. Questo può fare la differenza, per una forma di turismo nuova che presenteremo anche alle fiere internazionali, come primo dei fiori all’occhiello su cui stiamo lavorando”.

Lo ha dichiarato Alessandro Vannini Scatoli, Presidente FS Treni Turistici Italiani, a bordo dell’Espresso Cadore commentando la prima fase del collegamento Roma-Calalzo-Cortina che chiude la stagione invernale il prossimo 25 febbraio per poi riprendere in estate.