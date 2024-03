Turismo, Veratour: 2023 anno straordinario di piena ripresa

Milano, 5 mar. (askanews) - "Il 2023 lo possiamo definire un anno straordinario di piena ripresa del settore turistico e di piena ripresa dei volumi per quanto riguarda Veratour, chiudiamo a 234 milioni di euro con il risultato di EBT migliore della nostra storia, felici e pronti a cavalcare un 2024...

Milano, 5 mar. (askanews) – “Il 2023 lo possiamo definire un anno straordinario di piena ripresa del settore turistico e di piena ripresa dei volumi per quanto riguarda Veratour, chiudiamo a 234 milioni di euro con il risultato di EBT migliore della nostra storia, felici e pronti a cavalcare un 2024 che ci porterà poi nei prossimi tre anni a raggiungere il risultato speriamo di 300 milioni di euro”. Lo ha detto ad askanews il co Ceo di Veratour Stefano Pompili in occasione di una conferenza stampa di presentazione dei dati economici.

“Il 2023 – ha aggiunto – è stato caratterizzato da una stagione dove tre italiani su 10 hanno scelto l’Egitto, tre italiani su 10 hanno scelto di rimanere nelle destinazioni Italia e quattro italiani hanno scelto il lungo raggio che è partito veramente molto molto forte durante il 2023. Per quanto riguarda l’anno in corso la geopolitica ci sta dando dei segnali importanti: c’è un calo di clienti che scelgono all’Egitto, circa del 30%, ma tutto il resto del mondo sta salendo: più 30% Canarie e Capoverde, più 30% tutta l’area caraibica e addirittura più 35% l’area East Africa, con Zanzibar e Kenya al primo posto”.