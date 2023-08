Vanno avanti le indagini sulla morte della turista americana Adrienne Vaughan. Si parla di una nuova ipotesi, riguardo un possibile blocco dei comandi o una disattenzione dello skipper.

Turista americana morta ad Amalfi, la nuova ipotesi

Le indagini della Capitaneria di Porto di Salerno vanno avanti, per accertare le dinamiche dell’incidente tra il veliero Tortuga e la barca sulla quale ha perso la vita la turista americana Adrienne Vaughan. Stanno usando nuove apparecchiature avute in dotazione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo scopo è capire se la barca guidata da Elio Persico, indagato per omicidio colposo e naufragio colposo, possa aver avuto un problema tecnico in grado di bloccare i comandi guida. Questo perché la dinamica di collisione, che per il procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli, “è ben chiara“, lascerebbe supporre o un blocco ai comandi o una disattenzione da parte dello skipper.

Turista americana morta ad Amalfi: le indagini

Il lavoro tecnico sarà affidato a una serie di sofisticate strumentazioni per tracciare rotte e velocità, che saranno lette da un team di periti nominati dalla procura e dalla difesa di Persico. C’è anche da capire quanto sia stata in acqua viva la turista, anche se l’ipotesi è pochi secondi. La donna era a prua del gozzo a prendere il sole quando, nell’impatto, è stata sbalzata in mare con la figlia. Una alcuni filmati è ripresa ancora viva e qualcuno dal veliero le ha lanciato anche dei tubi galleggianti. Il gozzo avrebbe poi fatto marcia indietro, ma con i motori accesi e questo avrebbe potuto causare la sua morte.