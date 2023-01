Turista americano in auto su Ponte Vecchio a Firenze: multato

Il turista americano è stato multato in quanto stava girando in un'area pedonale: intervenuta la polizia.

Un turista americano di 34 anni proveniente dalla California è stato multato in quanto girava in auto su Ponte Vecchio a Firenze.

É dovuta intervenire la polizia municipale. L’uomo è entrato dal lato di Por Santa Maria. L’episodio è accaduto lo scorso 26 gennaio di pomeriggio. Il turista ha spiegato agli agenti che era alla ricerca di un parcheggio e che ignorava di essere su Ponte Vecchio. Come informa l’Ansa, oltre alla multa per transito in area pedonale, il californiano ha ricevuto un verbale perché stava guidando senza il permesso internazionale di guida.

Turista americano in auto su Ponte Vecchio: a quanto ammonta la sanzione?

Secondo quanto riferito da Gonews, la sanzione in questi casi dovrebbe ammontare a poco meno di 500 euro.

Un luogo apprezzato dai turisti

La vicenda di cui parliamo è avvenuta su uno dei luoghi più amati dai turisti provenienti da tutto il mondo. Come riporta la Nazione il californiano si trovava in Europa per una gita turistica e in tale occasione aveva noleggiato una Panda per visitare le meraviglie della Toscana, peccato però per il transito su Ponte Vecchio, che è inoltre caratterizzato da un’architettura molto fragile!