L’assurda vicenda si è consumata al Museo Israel di Gerusalemme: un turista americano distrugge due statue romaneesposte presso la struttura per motivi religiosi e viene arrestato.

Turista distrugge statue romane al museo per motivi religiosi: arrestato

Un turista americano di 40 anni ha gettato a terra due statue romane del II secolo d.C. che si trovavano esposta al Museo Israel di Gerusalemme. A seguito del gesto, l’uomo è stato arrestato dalla polizia locale. Stando a quanto riferito dallo stesso turista, avrebbe distrutto le statue perché “vanno in contrasto con la Torah”.

La notizia è stata diffusa a mezzo social, diventando rapidamente virale. In considerazione delle ricostruzioni preliminari diffuse circa l’episodio, pare che il 40enne americano avrebbe usato un’asta di legno per rovesciare i due reperti. Dopo aver scostato le statue dai pilastri che le reggevano, le opere sono cadute, andando in frantumi.

Le opere andate in frantumi e il restauro

Secondo quanto asserito dal turista, il gesto è dovuto alla difesa della sua religione. Lo stesso abbigliamento dell’uomo, come riferito dagli agenti locali, era “religioso”.

Intanto, i media locali hanno spiegato che una delle statue era una testa di Minerva, unica inestimabile parte rimasta integra di una statua originariamente alta due metri e mezzo, e una testa di Grifone, rinvenuta nel Negev settentrionale.

A fronte dei terribili danni causati alle opere, pare che un’equipe di esperti in restauri sia al lavoro per tentare di ricostruire i reperti.

“Siamo sconvolti per la distruzione di quei beni culturali. Esprimiamo preoccupazione per i danni arrecati a valori culturali da estremisti per motivazioni religiose”, ha dichiarato invece il dipartimento israeliano per le antichità.