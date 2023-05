Turista inglese di 78 anni in gita sul Vesuvio ha un malore e muore

Turista inglese di 78 anni in gita sul Vesuvio ha un malore e muore

Turista inglese di 78 anni in gita sul Vesuvio ha un malore e muore

La 78enne ha avuto un infarto dopo essere stata sul Vesuvio. La donna di nazionalità filippina viveva a Londra.

Donna morta dopo la gita sul Vesuvio

L’anziana si era recata insieme ai suoi familiari in gita sul Gran Cono del Vesuvio. Una volta in cima al vulcano ha potuto ammirare il panorama prima di avere un malore. Infatti, quando è scesa per tornare sull’autobus la donna si è sentita male, molto probabilmente ha avuto un infarto fulminante.

Sul luogo è intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra Santa Maria. Il personale medico ha tentato di salvare la vita alla donna, ma senza successo.

La donna era insieme a una comitiva di turisti

La 78enne era arrivata nella città partenopea insieme a una comitiva di turisti e ad alcuni familiari per una vacanza di pochi giorni. Il gruppo avrebbe dovuto visitare anche Pompei nei prossimi giorni.

Leggi anche Napoli: 19enne trovato morto in auto per colpo arma fuoco, indagini

Disposta l’autopsia sul corpo della 78enne

La magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. Una volta effettuato l’esame autoptico la salma verrà rimpatriata.

La comunità del Parco Nazionale del Vesuvio ha espresso profondo cordoglio per la morte improvvisa della donna.

Ti potrebbe interessare Napoli, lutto nel Corpo dei Vigili del Fuoco: morto l’Ispettore Luigi Salierno