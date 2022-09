Turista mangia un gelato sulla fontana di Madonna dei Monti a Roma: multa da 450 euro

Multa da oltre 400 euro per un turista americano a Roma, che ha fatto finta di nulla al richiamo degli agenti ed è rimasto seduto sulla fontana.

L’uomo, che stava mangiando un gelato e bevendo una birra, ha ricevuto la sanzione dalla Polizia locale dopo che è stato invitato ad alzarsi e ha fatto finta di niente.

Il 55enne straniero ha violato il Regolamento del decoro urbano, che prevede una multa di 450 euro nel caso ci si sieda sui monumenti della capitale, come si legge sulle pagine del Comune.

«Chi imbratta, deturpa o danneggia beni storici, artistici, monumentali, luoghi di culto, verrà punito con la sanzione amministrativa minima di 400 euro».

La dinamica della multa

Stando alle ricostruzioni, quella sera i Vigili urbani avevano messo il nastro intorno alla fontana proprio per evitare che le persone ci si sedessero o ci si gettassero dentro per fare il bagno. Intorno all’una e mezza di notte avrebbero poi levato il nastro, ed è allora che il turista si sarebbe seduto.

L’uomo ha detto agli agenti di non aver capito cosa gli stavano chiedendo e che per quello non gli aveva risposto.

Ha anche riferito di non sapere che non poteva sedersi sulla fontana, e che il suo gesto avrebbe avuto delle conseguenze.