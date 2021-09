Turista milionario lascia parte dell’eredità al fattorino dell’albergo dove andava in vacanza

Alla sua scomparsa, un anziano turista milionario ha lasciato una consistente eredità al fattorino dell'hotel in cui trascorreva le vacanze.

Dalla Turchia arriva l’incredibile storia di Tuskin Dasdan e Charles George Courtney, rispettivamente il fattorino di un grande hotel di lusso del Paese e un turista inglese milionario.

Turista milionario lascia parte dell’eredità a un fattorino: alloggiava ogni anno dove l’uomo lavora

Tuskin Dasdan lavora dal 1990 al Korumar Hotel De Luxe e nel corso della sua carriera ha avuto l’occasione di incontrare diverse persone facoltose che hanno pernottato presso la struttura, dimostrandosi con loro sempre gentile e disponibile, come la sua professione richiede. Tra queste Charles George Courtney, che ogni anno trascorreva le sue vacanze al Korumar Hotel.

Il forte legame di amicizia creatosi tra i due ha fatto in modo che, alla scomparsa dell’anziano milionario, il fattorino trovasse, con grande sorpresa, il proprio nome nel testamento.

Nel documento, associati a percentuali minori, erano menzionati anche altri fattorini dello stesso hotel che avevano sempre ben accolto Courtney durante le sue vacanze.

Turista milionario lascia parte dell’eredità a un fattorino: nel testamento lo staff dell’hotel è stato trattato come una famiglia

Tuskin Dasdan, con sommo stupore, ha saputo di essere uno degli ereditieri di Charles George Courtney tramite una telefonata arrivata dall’Inghilterra, che lo informava di essere nel testamento.

L’uomo aveva trattato Dasdan e gli altri componenti dello staff dell’hotel come fossero di famiglia.

Lo stesso Dasdan ha sottolineato quanto generoso fosse sempre stato Courtney, che, dato il rapporto di amicizia stabilito con il fattorino, in passato gli aveva già donato dei soldi per provvedere all’istruzione dei figli. Ma di certo non si aspettava di ereditare una vera fortuna: se volesse, infatti, grazie a quanto avuto da Courtney, potrebbe non lavorare più per il resto dei suoi giorni!

Turista milionario lascia parte dell’eredità a un fattorino: l’hotel gli dedica una stanza

Al Korumar Hotel De Luxe una stanza è stata dedicata a Charles George Courtney: è la 401, dove ogni anno il turista inglese alloggiava, ribattezzata “la stanza di Charlie” in suo onore.

