Un turista ha sfregiato il Colosseo, incidendo il nome della sua fidanzata. Rischia il carcere e una maximulta, ma ha scritto una lettera di scuse.

Turista sfregia il Colosseo con il nome della fidanzata: la controversa lettera di scuse

Un video ha fatto il giro del web, mostrando un turista che si alza in punta di piedi, si appoggia alla parete e inizia a incidere i nomi sul muro del Colosseo con una chiave. “Ivan+Hayley 23” è la scritta con cui ha sfregiato il Colosseo. Una dedica d’amore che costerà cara al turista inglese, rintracciato in Bulgaria dove la coppia si era recata per far visita alla famiglia di lui. Ora rischia il carcere da due a cinque anni e una maximulta fino a 20mila euro per danneggiamento. Spaventato dalle conseguenze che potrebbe avere il suo gesto, ha scritto una lettera di scuse inviata alla Procura di Roma, al sindaco e al Comune, come riportato da Il Messaggero.

La lettera del turista che ha sfregiato il Colosseo

“Consapevole della gravità del gesto commesso, desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell’intera umanità” ha scritto il giovane turista, che si è preso le sue responsabilità e ha deciso di chiedere perdono. Le scuse sono rivolte soprattutto al sindaco Roberto Guarnieri e al Campidoglio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il giovane ha cercato una giustificazione per il suo gesto che ha decisamente rovinato la sua lettera, scatenando l’ironia degli utenti social. “Ammetto con profondissimo imbarazzo che solo in seguito a quanto incresciosamente accaduto ho appreso dell’antichità del monumento” è la frase che ha fatto indignare.