Turista sfregia il Colosseo per amore della fidanzata: ecco cosa rischia

Un turista ha sfregiato le mura del Colosseo scrivendo il nome suo e quello della fidanzata. Un gesto “romantico” di cui però il ragazzo potrebbe pentirsi amaramente. Il Colosseo è il simbolo di Roma ed è uno dei monumenti più antichi della Capitale e dell’intera Italia e, come gli altri beni culturali, merita rispetto. A riprendere il giovane che danneggia le mura con un mazzo di chiavi, un video che ha fatto il giro dei social: nel filmato si vede il protagonista della vicenda marchiare l’anfiteatro Flavio con la scritta Ivan+Haley 23, un atto d’amore nei confronti della sua ragazza.

Turista sfregia Colosseo : scena ripresa dai presenti

Alcuni presenti hanno ripreso la scena: l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 23 giugno. Una scena che non è ovviamente andata bene a molti, né tantomeno all’Ente Parco Archeologico del Colosseo che, come informa FanPage, ha già sporto denuncia. I carabinieri stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda, indagando per deterioramento dei beni culturali e violazione del regolamento di polizia urbana.

Cosa rischia il giovane?

Il turista, che ancora deve essere identificato, rischia fino a cinque anni di carcere e una multa di 15mila euro. In passato ci sono già stati altri episodi di vandalismo ai danni del Colosseo.