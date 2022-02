Turista tenta di entrare a Palazzo Pitti armato, arrestato dai carabinieri di Firenze

Per lui a Marsiglia girare in quel modo sarebbe "normale", perciò un turista tenta di entrare a Palazzo Pitti armato ma viene arrestato dai carabinieri

Sconcerto a Firenze, dove un turista tenta di entrare a Palazzo Pitti armato e viene arrestato dai carabinieri. Secondo quanto riportano i media locali l’uomo aveva con sé una pistola tedesca ed un coltello a serramanico ma i militari lo hanno bloccato.

Ad essere fermato e perquisito è stato un 46enne risultato residente in Francia, a Marsiglia.

Entrare a Palazzo Pitti armato, per un turista francese di 46 anni era una cosa normale, per il 112 no

Tutto è accaduto nella tarda mattinata, verso le 11: l’uomo in buona sostanza si stava accingendo ad entrare nei locali dello splendido Palazzo Pitti con una “mise” non proprio legale. Il fermato, che di professione fa il netturbino, aveva con sé una pistola calibro 6,35 di fabbricazione tedesca, che teneva in una apposita fondina.

Una pistola 6.35 con caricatore ben in mostra in una fondina: suona il metal detector del museo

E c’è di più: l’arma era dotata di uno specifico caricatore con sei colpi. La pistola è stata rilevata dal metal detector a cui sono sottoposti tutti i visitatori. E mica era finita: l’uomo, che evidentemente deve essere un amante delle armi, nello zaino aveva anche un coltello a serramanico.

La strana spiegazione del fermato: per lui girare armati è del tutto normale

Ma quale spiegazione ha dato il 46enne marsigliese ai militari che lo hanno fermato e gli contestavano possesso e porto di quella panoplia? L’uomo, che è risultato essere incensurato, avrebbe spiegato ai militari di avere al seguito la pistola per difesa personale, abitudine che avrebbe anche in patria, pur senza aver mai conseguito le necessarie autorizzazioni.

Una spiegazione che non ha convito in punto di diritto e flagranzai Carabinieri della stazione di Palazzo Pitti ed il personale della C.I.O. del 6° Battaglione “Toscana”, che hanno proceduto all’arresto.