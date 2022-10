Turiste belghe uccise da un pirata della strada a Roma, una delle due era incinta di 16 settimane

Due turiste belghe di 24 e 26 anni sono state uccise da un pirata della strada a Roma. Una delle due ragazze era incinta.

Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, turiste belghe di 24 e 26 anni, sono state travolte e uccise da una Smart e sbalzate fino alla corsia opposta. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato notte lungo l’A24 a Tor Cervara. Le due ragazze erano a bordo di un’auto che avevano affittato durante la vacanza in italia. Hanno notato un incidente e hanno deciso di prestare soccorso, per questo sono scese dall’auto.

Jessy Dewildeman lavorava come cameriera, Wibe Bijls era una chef in un ristorante a Menen, orfana di entrambi i genitori. Quest’ultima era incinta. “Era alla sedicesima settimana. Era disposta ad aiutare anche chi non conosceva: dice molto sul carattere di Wibe. Oggi sarebbe dovuta rientrare” ha dichiarato il fratello a La Repubblica. Le due amiche stavano facendo una vacanza in italia. Erano arrivate a Roma da quattro giorni e volevano visitare tutta la regione.

Jessy era appassionata di viaggi.

Caccia al pirata della strada

L’incidente è avvenuto alle 22.10 di sabato sera, quando le turiste avevano notato due mezzi fermi a causa di un incidente. Hanno deciso di fermarsi per prestare soccorso alle persone coinvolte e chiamare aiuto. Quando sono scese dall’auto è arrivata la Smart che le ha investite. L’automobilista, un 45enne pregiudicato, è stato rintracciato dalla polizia e fermato, oltre ad essere denunciato per plurimo stradale e omissione di soccorso.

Gli inquirenti stanno cercando il complice. L’ipotesi che l’uomo sia fuggito a piedi nelle campagne, lasciando l’auto sul luogo del sinistro è improbabile. Le indagini servono anche a chiarire in che modo il 45enne abbia raggiunto casa sua. La polizia scientifica è riuscita ad acquisire impronte e tracce di dna nell’automobile e ci sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il primo incidente

Il primo incidente, per cui le due donne si erano fermate, ha coinvolto una Panda e una Fiesta. Le persone a bordo della prima automobile erano due uomini, trasferiti d’urgenza in codice rosso, mentre a bordo della seconda auto c’era solo una donna, trasportata in codice giallo al San Giovanni. Accanto alla Panda è stato trovato il corpo di Jessy, mentre quello dell’amica è stato balzato nella corsia opposta. “Speriamo di trovare un giudice che applichi il massimo della pena previsto” ha dichiarato l’avvocato Domenico Musicco, presidente di Avisl Onlus, associazione che si occupa delle vittime della strada.