Turiste fanno il bagno nude in Arno: le donne sono state fotografate mentre si godevano il refrigerio, ma quelle acque non sono più poi così limpide

Turiste straniere fanno il bagno nude in Arno in linea con una tradizione consolidata in Italia e mettono suggello ad una giornata caldissima di questo rovente agosto 2021 con una decisione che sta a metà fra “trasgressione” e rischio. Sulla prima chiave d lettura glissiamo: in un mondo dove la nudità è ostentata in ogni salsa quello delle turiste in questione, posto che non vi fossero minori nei paraggi, al massimo e senza ipocrisia potrebbe essere un problema di Diritto, più che di etica.

La seconda chiave di lettura, quella del “rischio” è un po’ più seria, ma procediamo per gradi.

Turiste fanno il bagno nude in Arno dallo stabilimento della “spiaggina”

Le donne hanno deciso di fare un tuffo nelle acque dell’Arno come mamma le ha fatte scendendo in acqua dalla mitica spiaggina di San Niccolò. Lì da tempo è attivo una sorta di “stabilimento balneare” in versione fluviale e che rimanda molto a quelli che negli anni ‘50 costellavano le aree rivierasche dello stivale, quando raggiungere il mare non era per tutti e la motorizzazione del paese era agli esordi.

Il guaio sta proprio in qesto dato che non solo romantico o da “amarcord”: l’Arno 2.0 non è più l’Arno del 1954, e le acque dei fiume brulicano di cose che, per chi decidesse di esporre ancora più pelle di quanto di solito non si faccia in contesto balneare, non sono proprio salutari.

I rischi per le turiste che oggi fanno il bagno nude in Arno

Il tratto cittadino o periferico del fiume di Firenze è letteralmente farcito di rifiuti e sostanze poco amiche dei punti deboli dell’epidermide.

Anche la fauna fluviale si è evoluta ed adattata a questo nuovo stato di cose non proprio “green”: dai persici di una volta si è passati ai giganteschi siluri, oggetto di pesca e talmente voraci da mangiare, ed espellere, praticamente di tutto fino ai ratti delle chiaviche che stazionano e proliferano in prossimità degli accumuli di immondizia che si fanno in corrispondenza delle anse e delle polle marginali delle sponde.

La discutibile scelta delle turiste che fanno il bagno nude in Arno

Insomma, la scelta delle turiste deve esser sembrata loro quanto di più naturale e salutare ci fosse da fare al momento. Tuttavia ma in tema di salubrità molte, decisamente troppe acque dolci e salate italiane ormai non consentono più di emulare i tuffi, a loro volta emulati di recente, delle star dell’Italia del Boom nelle patrie fontane o nelle rustiche “marane” intorno alla Capitale.