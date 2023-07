Turisti in fila al Colosseo, nonostante l'ondata di calore

Roma, 24 lug. (askanews) – Nonostante la nuova ondata di calore che ha colpito il centro-sud dell’Italia, non manca la consueta fila di turisti fuori dal Colosseo a Roma. Nei giorni scorsi si sono registrati diversi svenimenti di fronte al monumento più celebre della capitale. Si è parlato anche di modificare gli orari di ingresso al Colosseo, per evitare le ore peggiori, come è stato fatto ad esempio all’acropoli di Atene. Ma intanto i turisti, imperterriti, sfidano Caronte pur di visitare la città eterna.

“Girare con questo caldo alle 10 di mattina è poibitivo. Il cielo coperto ha dato una mano”, dice Matteo Conti, assistente sanitario.

“Raccomanderei di venire in maggio, o prima durante l’estate per evitare questo caldo, perché a volte è davvero difficile da gestire”, dice una turista Elizabeth Wallsky.