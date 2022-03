Roma, 31 mar. (askanews) – La società Blue Origin del patron di Amazon Jeff Bezos segna un altro successo, il quarto volo con turisti spaziali in un anno. Dieci minuti di volo per portare sei ‘turisti spaziali’ dall’ovest del Texas fino allo spazio con il razzo New Shepard; la capsula è poi precipitata verso terra, frenata da paracadute e poi da retrorazzi.