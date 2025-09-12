Tusk: la Polonia collaborerà con Kiev sui sistemi anti-droni

Varsavia, 12 set. (askanews) – “Varsavia collaborerà strettamente con l’Ucraina per costruire la barriera anti-droni più efficace possibile”. Lo ha dichiarato il premier polacco Donald Tusk al termine di una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza Nazionale in seguito alle violazioni dello spazio aereo polacco da parte di droni russi.

“I droni ucraini sono i migliori in questo campo, poiché hanno dimostrato sul campo la loro efficacia nel costruire la barriera anti-droni più efficace possibile”, ha spiegato Donald Tusk. L’intrusione dei droni ha scatenato una valanga di proteste da parte degli alleati della Polonia, da Berlino a Parigi, da Washington a Bruxelles.

“Chiunque decida di attaccare in qualsiasi modo il territorio o lo spazio aereo polacco deve sempre aspettarsi una risposta adeguata”, ha aggiunto il premier polacco che sull’assistenza dei paesi Ue alla difesa aerea polacca ha dichiarato: “Nel caso della Francia, ad esempio, si tratta dei caccia Rafale. Gli olandesi stanno parlando di nuove batterie Patriot, ma non voglio entrare nei dettagli qui. Come sapete, è meglio non dire troppo su queste questioni durante le conferenze stampa. Su questo punto, posso sottolineare con soddisfazione che tutti questi segnali sono di natura molto pratica e molto utili dal punto di vista della nostra sicurezza. Ne sono soddisfatto”, ha concluso Tusk.