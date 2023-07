Tutta la magia di Bolle anche sotto la pioggia all'Arena di Verona

Milano, 22 lug. (askanews) – La tempesta ha sconvolto il Veneto si è abbattuta anche sull’Arena di Verona, gremita per l’attesissimo gala di Roberto Bolle and Friends. Ha iniziato a piovere al quart’ultimo pezzo del programma, la Carmen di Amedeo Amodio, con Roberto Bolle e la bellissima Melissa Hamilton sul palco. Ma nonostante i fulmini e lo scroscio abbondante i due ballerini, sono arrivati alla fine del pezzo tra gli applausi del pubblico in delirio. Sembrava dovesse finire qui la serata, ma gli oltre 10.000 spettatori che riempivano sono rimasti ad aspettare e Bolle non ha voluto mollare. Alla prima pausa della pioggia mentre i lavoratori dell’Arena si sono messi ad asciugare il palco è uscito a ringraziare il pubblico che non aveva abbandonato gli spalti e, appena possibile ha ripreso non fermandosi, neanche quando la pioggia ha ricominciato a scendere violenta sul suo ultimo assolo Sphere. Un’interpretazione incredibile, molto rischiosa per il pericolo di scivolare, e al contempo “arricchita” da lampi e dall’effetto dell’acqua. Un applauso infinito ha ripagato alla fine dello spettacolo Bolle, tutto il suo cast e lo stesso pubblico che non ha voluto rinunciare ad una serata unica. Il tour di Bolle prosegue con le date della Reggia di Caserta del 22 luglio, poi il 27 al Parchi di Nervi a Genova e infine il 29 al Teatro Greco di Taormina.