Tutte le anime di Gaia nel disco di inediti “Alma”

Milano, 29 ott. (askanews) – È uscito il nuovo album di Gaia “Alma” (Sony Music Italy/Columbia Records) anticipato dal singolo “Nuvole di zanzare”.

“Ho scritto Alma nei mesi del lockdown e in quelli a seguire, è stato come tornare indietro nel tempo guardandomi da lontano e sono voluta tornare lì, dove tutto coesiste. Alma è una lettera molto sincera di ciò che è stato l ultimo anno e mezzo. Ho vissuto tante emozioni differenti e ho dovuto andare a scovare da dove derivasse la mia anima, che vite passate avesse vissuto”.

Il disco si compone di 15 tracce dove c è tutto il tropicalismo di Gaia, il suo pop contemporaneo, la sua freschezza e la sua libertà di scelta nell utilizzare l italiano e il brasiliano nello stesso modo, nella scrittura, nelle parole, nel canto. Tanti i featuring: Francesca Michielin e Margherita Vicario, Gemitaiz, J Lord, Sean Paul & Childsplay, Selton, Tedua.

Non c è genere in Alma come non c è genere in Gaia e l inclusione diventa rima, nota, voce oltre le etichette e le categorie imposte.

La cantautrice canta di viaggi interiori, esplorazioni del proprio universo e delle proprie anime, di esperienze vissute, flussi emozionali e percorsi della mente attraverso i vari pattern emotivi, di gioie, dolori, fallimenti e traguardi, mostrando la ricerca che è stata fatta nel processo di creazione di un album che per lei rappresenta il qui e ora.

I brani contenuti nell album non seguono logiche, sono tanto istintivi nella fase di ideazione quanto curati nella fase di produzione, rendendo così il disco essenziale nei contenuti e allo stesso tempo sperimentale nei sound.

Gaia il 21 novembre salirà per la prima volta sul palco internazionale del Corona Capital 2021, uno dei festival più importanti e all avanguardia dell America Latina, come prima donna in dieci edizioni e nella line up 2021 dell evento.

A gennaio partirà “Alma Tour”, il suo primo tour indoor prodotto da Vivo Concerti (24 gennaio all Hiroshima Mon Amour di Torino, 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze, 27 gennaio al Duel Beat di Pozzuoli (NA), 30 gennaio al Fabrique di Milano e 3 febbraio 2022 all Atlantico Live di Roma).